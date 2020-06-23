Экономика
ПРАЙМКудрин назвал предложенную Путиным корректировку НДФЛ аккуратной
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.
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Армия и оружие
США перебросят в Польшу две тысячи военных
Деловое.ТВ 09:28
Финансы
Минтруд направит более 270 млрд рублей на пособия на детей до 16 лет
Для выплат единовременных пособий на детей до 16 лет будет выделено более 270 млрд рублей, сообщили РИА Новости в Минтруде России.
RT на русском 13:47
Экономика
Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru 14:13
Футбол
У гендиректора «Арсенала» обнаружили коронавирус
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция.
Газета.Ru 12:37
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
С 1 июля текущего года автомобилистов России ждёт ряд значимых нововведений, сообщает "АиФ".
Новые автомобили 21 июня в 23:42
Общество
Путин объявил о продлении выплат медикам на июль и август
Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат медикам на июль и август.
Известия 10:17
Происшествия
В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами
Российская газета 12:36
Политика
Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM 12:09
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК 12:34
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Армия и оружие
Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске
Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
Происшествия
Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова
Театрального режиссера Романа Виктюка возмутили новости об обвинении в изнасиловании, которое якобы выдвинула секретарь его театра против директора Валерия Райкова.
РИА Новости 06:47
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Здоровье
При выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств в России
Мишустин подчеркнул, что обязательно подпишет постановление, согласно которому у всех больных появится возможность даже в амбулаторных условиях лечиться средствами, которые давали положительный эффект в больнице.
Live24 09:42
Политика
Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
RT на русском 07:05
Хоккей
«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше
Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Ридом Буше, информирует официальный сайт «ястребов».
Чемпионат 12:35
Кино
Сиквел «Побега из курятника» выйдет на Netflix
Aardman Animation Studios рассказала, что полноценное производство сиквела «Побега из курятника» стартует в следующем году, причём выйдет он на Netflix.
Игромания.ру 07:48
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Политика
NYT: Евросоюз может не пустить к себе жителей России, США и Бразилии после открытия границ
Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность отказа во въезде на свою территорию для жителей России, США и Бразилии в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с пандемией коронавируса нового типа.
ТАСС 14:19
Экономика
Ипотечные ставки в России снизились до нового минимума
Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Вести.Ru 08:02
Происшествия
Суд арестовал активиста Петра Верзилова на 15 суток
"Суд признал Верзилова виновным в административном правонарушении, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде.
Газета.Ru вчера в 12:21
Культура
Добронравов признался в главной причине ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов подтвердил свой уход из Театра сатиры. По его словам, там он служил в течение 16 лет.
Профиль 21 июня в 08:45
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 08:50
Общество
Путин: в России сохраняется резерв 180 тысяч коек
Резерв коек в 180 тысяч сохраняется в повышенной готовности, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник.
РИА Новости 10:27
Происшествия
Больной коронавирусом разгромил бокс в севастопольской инфекционке
В Севастополе пациент с коронавирусом разгромил палату в новом инфекционном модуле.
ForPost вчера в 08:39
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Политика
Путин подписал указ о наградах для медиков и ученых
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, ученых и преподавателей медицинских высших учебных учреждений.
Коммерсантъ 13:51