Экономика
Газета.RuКудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»
"Президент предложил аккуратную корректировку - 15% с доходов выше 5 млн руб. в год", - написал Кудрин. Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
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Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
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РБК 00:00
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Lenta.ru вчера в 19:17
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CT news вчера в 20:38
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Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве
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Согласно основных характеристик проекта бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и планов в периоды 2022 и 2023 годов, материнский капитал на первенца может вырасти до 524 881 рублей в 2023 году.
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В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ
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Захарова оценила заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
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