Экономика

ПРАЙМПРАЙМКудрин назвал предложенную Путиным корректировку НДФЛ аккуратной

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.
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Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

Lenta.ru23 июня в 12:43

Кудрин: для доверия россиян важно, чтобы НДФЛ больше не менялся

Коммерсантъ23 июня в 13:48

Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

Ведомости23 июня в 13:27

Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

РИА Новости23 июня в 14:04

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

РБК23 июня в 12:42

Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»

Газета.Ru23 июня в 12:28

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

RT на русском23 июня в 12:15
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Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
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Политика

У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru вчера в 04:15
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Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
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Религия

Опальный схиигумен Сергий назвал РПЦ «главным врагом России»

66.ru вчера в 23:02
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Политика

Трамп заявил о переброске военных США из Германии в Польшу

NewInform вчера в 22:27
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Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Lenta.ru 04:42
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Общество

Рособрнадзор оценил готовность регионов к проведению ЕГЭ

Почти все российские регионы готовы к проведению кампании по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РБК 04:23
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Происшествия

ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Коммерсантъ 04:53
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
1,4K
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Происшествия

Тела двоих сторожей нашли на бывшем рыболовецком стане в Охе

22 июня в следственный отдел по городу Оха СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в деревянном строении на бывшем рыболовецком стане, расположенном на Восточном побережье полуострова Шмидта, обнаружены тела 48-летнего и 45-летней жителей Охи без внешних признаков насильственной смерти.
Сахалин.Инфо 04:29
Общество

Собчак подает в суд на издание, обвинившее ее в расизме

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что хочет привлечь к ответственности за клевету немецкое издание Business Insider, которое обвинило ее в расизме из-за высказываний о протестах в Соединенных Штатах.
Экспресс газета 00:10
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Экономика

Акции «Яндекса» выросли на 4% после размещения по ускоренной подписке

Сегодня стало известно, что компания таким образом привлекла 400 миллионов долларов.
Эхо Москвы 04:33
Кино

В сети выложили трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: бездна»

REGNUM вчера в 02:56
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Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
28
Экономика

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
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Политика

В Кремле прокомментировали информацию об отъезде Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на приеме в Кремле после парада на Красной площади, передают «Ведомости».
Дождь вчера в 14:47
1,3K
Политика

Сооснователь Pink Floyd: Помните, именно русские разгромили нацистов

Всемирно известный музыкант, сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что именно русский народ разгромил нацистов и выиграл Вторую мировую войну для всего остального мира.
Евразия Daily вчера в 13:00
69
Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
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Политика

Прокуратура в Гааге обвинила президента Косово в военных преступлениях

Специальная прокуратура в Гааге, расследующая военные преступления на территории непризнанного Косово, обвинила действующего президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи в военных преступлениях, включающих почти сотню убийств.
Ruposters.ru 04:32
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Общество

Депутаты предложили отдать сотовые номера в собственность абонентам

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству.
Российская газета 04:55
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
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Общество

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:12
96
Общество

Топ-менеджер «Газпрома» попался на лжи о «Силе Сибири»

Член правления и глава 307 департамента госкомпании «Газпром» Сергей Меньшиков попался на лжи о ликвидации проблем при освоении Чаяндинского месторождения, которое является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири».
Lenta.ru 02:02
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Футбол

Сёмин заявил, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе подать в отставку.
RT на русском 04:28
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,1K
Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru вчера в 04:15
3,1K
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