Экономика
СаминвесторКудрин назвал продажу Сбербанка смягчением бюджетного правила
18 февраля 2020 года председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что сделку по продаже акций ПАО «Сбербанк России» правительству за деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) «можно расценивать как смягчение бюджетного правила».
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с чего всё началось
Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.РИА Новости17 февраля в 01:29
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Счетная палата РФ проверит передачу пакета акций Сбербанка за счет средств ФНБ
ПРАЙМ17 февраля в 01:15
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Армия и оружие
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Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
Политика
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Nissan останавливает все свои заводы
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Экономика
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