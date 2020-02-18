Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.

с чего всё началось

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