Кудрин считает прогноз роста ВВП выше 3% оптимистичным
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным прогноз Минэкономики, согласно которому российская экономика начиная с 2022 года начнет расти темпами выше 3% в год. По его словам, «подобные темпы роста надо еще заработать».В источнике
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РБК02:42
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