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Коммерсантъ
Коммерсантъ 

Кудрин считает прогноз роста ВВП выше 3% оптимистичным

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным прогноз Минэкономики, согласно которому российская экономика начиная с 2022 года начнет расти темпами выше 3% в год. По его словам, «подобные темпы роста надо еще заработать».В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года

Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБК02:42
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РИА Новости

Кудрин счел прогноз роста ВВП выше трех процентов оптимистичным

РИА Новости05:37
РБК

Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета

РБК03:00
Газета.Ru

Кудрин счел оптимистичным прогноз Минэкономразвития

Газета.Ru03:35
ТАСС

Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз МЭР по росту экономики

ТАСС03:33
REGNUM

Кудрин назвал оптимистичным прогноз Минэкономразвития

REGNUM02:36
Московский Комсомолец

Кудрин оценил прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП России

Московский Комсомолец02:20
Коммерсантъ

Кудрин считает прогноз роста ВВП выше 3% оптимистичным

Коммерсантъ04:09

Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актера, осужденного 8 сентября на восемь лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом.
Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову
Ведомости04:36
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
1K

Лавров заявил о готовности России работать с любым правительством США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона готова работать с любым правительством США, которое будет сформировано по итогам выборов.
RT на русском05:21

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
1K

Политологи начали публично отказываться от встречи с Памфиловой по поводу работы сайта ЦИК

Эксперты, которых ЦИК пригласил на встречу 23 сентября для «обсуждения актуальных вопросов» и «работы интернет-сайта» начали массово от нее отказываться, обратил внимание Znak.com.
Daily Moscow05:39

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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