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Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

По словам Кудрина, ожидания роста выше 3% ежегодно с 2022 года выглядят «очень оптимистично». «Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 годы мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать», — полагает Кудрин.В источнике
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Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
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Кудрин считает прогноз роста ВВП выше 3% оптимистичным

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Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз МЭР по росту экономики

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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

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Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русскомвчера в 13:25
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Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 рублей обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
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Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

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Названы причины возможного ослабления рубля

К ослаблению рубля могут привести волатильность на мировых рынках на фоне выборов в США и неопределенность ситуации в связи с новыми международными санкциями, считает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
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REGNUMвчера в 15:38
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