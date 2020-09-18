Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным
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По словам Кудрина, ожидания роста выше 3% ежегодно с 2022 года выглядят «очень оптимистично». «Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 годы мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать», — полагает Кудрин.В источнике
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РБК02:42
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