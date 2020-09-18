Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным
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Прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022-2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, такие темпы "надо еще заработать", считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.В источнике
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Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБК02:42
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Кудрин назвал прогнозы роста российского ВВП выше трех процентов оптимистичными
Комсомольская правда03:48