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РИА Новости
РИА Новости

Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022-2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, такие темпы "надо еще заработать", считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.В источнике
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РБК

Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года

Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБК02:42
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Комсомольская правда

Кудрин назвал прогнозы роста российского ВВП выше трех процентов оптимистичными

Комсомольская правда03:48
Газета.Ru

Кудрин счел оптимистичным прогноз Минэкономразвития

Газета.Ru03:35
РИА Новости

Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

РИА Новости02:02
REGNUM

Кудрин назвал оптимистичным прогноз Минэкономразвития

REGNUM02:36
Московский Комсомолец

Кудрин оценил прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП России

Московский Комсомолец02:20
ТАСС

Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз МЭР по росту экономики

ТАСС03:33
РБК

Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета

РБК03:00

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Овечкин может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ из России

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России за всю историю.
News.ruвчера в 10:58
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В Новосибирске обрушилась стена здания с котельной

Стена двухэтажного здания производственно-строительного предприятия в Первомайском районе Новосибирска обрушилась после разгерметизации котла расположенной в нем котельной, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
РИА Новости02:58

Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
РИА Новости03:11
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Юрист предупредил, что близким Навального может грозить тюрьма

Близким Алексея Навального может грозить тюремный срок, если они вывезли улики из России, зная, что на них содержится отравляющее вещество, заявил глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Газета.Ru02:45
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфаксвчера в 02:21
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Кабмин утвердил критерии использования дальневосточного гектара

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее критерии использования участков по программе "Дальневосточный гектар" для оформления в собственность или аренду, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.
ТАСС02:19