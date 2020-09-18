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РИА Новости
РИА Новости

Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022-2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, такие темпы "надо еще заработать", считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.В источнике
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Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года

Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
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Кудрин назвал прогнозы Минэка о темпах роста ВВП излишне оптимистичными

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«Надо ещё заработать»: Кудрин осадил Минэкономразвития за излишний оптимизм

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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича—заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъвчера в 05:28
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Власти России сэкономят на лекарствах для людей

Власти собираются сэкономить 19,5 миллиарда рублей на программе «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой идет помощь людям, страдающим от гемофилии, муковисцидоза, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянного склероза и других заболеваний, которые не поддаются полному излечению.
Lenta.ru03:13
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