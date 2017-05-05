Экономика
ПРАЙМКудрин назвал главные риски для роста российской экономики
Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.РИА Новостивчера в 20:30
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Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
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Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
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На Украине началась массовая эпидемия свиного гриппа H1N1
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Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
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Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
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Десять человек пропали без вести после обвала дороги в Китае
Десять человек пропали без вести, передает РИА Новости.
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Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.
Экономика
Кудрин назвал объемы краж из федерального бюджета России
Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2–3 млрд рублей в год.
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Опасность вспышки пневмонии в Китае прокомментировал доктор Мясников
Известный российский врач Доктор Мясников прокомментировал изданию Evo-rus.com опасность вспышки пневмонии в Китае.
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Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
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Apple вскоре может выпустить 13-дюймовый MacBook с новой клавиатурой
Издание предположило, что Apple выпустит 13-дюймовый MacBook Pro (модель A2289) с обновленной клавиатурой Magic Keyboard, в основу которой ляжет ножничный механизм (scissor switches).
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Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
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Назван вероятный и. о. президента Абхазии
Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.
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Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Происшествия
СКР начал проверку в аварийном общежитии ИВВАИУ
Происшествия
При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека
В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
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