Экономика

LentaChel.ruLentaChel.ruКудрин назвал риски экономики России

Среди рисков, которые испытывает экономика России, глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал проблему с обновлением продукции. Он отметил, что «это вопрос жизни и смерти для предприятия». Алексей Кудрин перечислил риски, которые снижают темпы роста экономики страны, в интервью РИА «Новости».
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Кудрин назвал главные риски для роста российской экономики

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
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Новые температурные рекорды ожидаются в России

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RT на русском вчера в 22:12
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В Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2020.
Э Вести вчера в 23:57
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Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
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Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости вчера в 21:43
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«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной

Российская газета вчера в 02:58
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Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

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Общество

Правительство России упростит трудоустройство мигрантов

Правительство России планирует освободить предприятия от постоянных проверок, чтобы упростить трудоустройство мигрантов.
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Массовая эвакуация: на Филиппинах проснулся вулкан Тааль

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«Ньюкасл» интересуется игроком «Спартака»

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В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

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Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
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В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
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В «Барселоне» официально сменился тренер

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Канада упрекнула США за убийство Сулеймани: надо было предупредить

Как сообщает телеканал Global News, премьер-министр Канады Джастин Трюдо упрекнул администрацию президента США Дональда Трампа за решение ликвидировать командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани без предупреждения.
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Происшествия

Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова

19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Газета.Ru вчера в 12:11
Наука

Повышение внутричерепного давления связали с внутриглазным

Новое исследование впервые показало, что внутриглазное и внутричерепное давление физиологически связаны.
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Наука

Хищники вынудили ривулусов и их потомство отрастить побольше мозговых клеток

Американские ученые выяснили, что мозг рыбок ривулусов Харта (Rivulus hartii), живущих в местах с большой концентрацией хищников, отличается бóльшим количеством клеток по сравнению с мозгом ривулусов, живущих изолированно.
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Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
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Общество

В «Брауншвейгской» колбасе двух марок нашли нитраты

Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия.
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Общество

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
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В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

RT на русском вчера в 06:57
Здоровье

За последние 200 лет нормальная температура человека понизилась

Более ста лет назад нормой считалась 37 ° C. Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, определение нормальной температуры тела было дано в 1851 году немецким ученым, по его мнению - это 37 ° C. Именно таковы были средние показатели в его время.
Уфимские Заметки 11 января в 04:28
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