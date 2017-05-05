МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

с чего всё началось

Среди рисков, которые испытывает экономика России, глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал проблему с обновлением продукции. Он отметил, что «это вопрос жизни и смерти для предприятия». Алексей Кудрин перечислил риски, которые снижают темпы роста экономики страны, в интервью РИА «Новости».

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