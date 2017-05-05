Экономика
LentaChel.ruКудрин назвал риски экономики России
Среди рисков, которые испытывает экономика России, глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал проблему с обновлением продукции. Он отметил, что «это вопрос жизни и смерти для предприятия». Алексей Кудрин перечислил риски, которые снижают темпы роста экономики страны, в интервью РИА «Новости».
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с чего всё началось
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.РИА Новостивчера в 20:30
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Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми
Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
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Новые температурные рекорды ожидаются в России
Аномально теплая зима удивит россиян новыми температурными рекордами, сообщили «Известиям» метеорологи.
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WP узнала о планах Трампа направить на стену на границе еще $7,2 млрд
Президент США Дональд Трамп намерен добиться выделения дополнительных $7,2 млрд на возведение стены на границе с Мексикой в 2020 году.
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Пенсии обложат подоходным налогом
Новая пенсионная система (ГПП — гарантированный пенсионный план) предполагает, что после завершения накопительной фазы гражданин сможет либо приобрести «пожизненный пенсионный план», либо забрать накопленное сразу.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал тайные версии, которые рассматривались во время расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране.
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«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
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Объявлены номинанты на Оскар 2020
В Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2020.
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Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
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Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
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«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
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Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
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Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
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Правительство России упростит трудоустройство мигрантов
Правительство России планирует освободить предприятия от постоянных проверок, чтобы упростить трудоустройство мигрантов.
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Массовая эвакуация: на Филиппинах проснулся вулкан Тааль
Футбол
«Ньюкасл» интересуется игроком «Спартака»
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
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В «Барселоне» официально сменился тренер
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Канада упрекнула США за убийство Сулеймани: надо было предупредить
Как сообщает телеканал Global News, премьер-министр Канады Джастин Трюдо упрекнул администрацию президента США Дональда Трампа за решение ликвидировать командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани без предупреждения.
Происшествия
Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
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Повышение внутричерепного давления связали с внутриглазным
Новое исследование впервые показало, что внутриглазное и внутричерепное давление физиологически связаны.
Наука
Хищники вынудили ривулусов и их потомство отрастить побольше мозговых клеток
Американские ученые выяснили, что мозг рыбок ривулусов Харта (Rivulus hartii), живущих в местах с большой концентрацией хищников, отличается бóльшим количеством клеток по сравнению с мозгом ривулусов, живущих изолированно.
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Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Общество
В «Брауншвейгской» колбасе двух марок нашли нитраты
Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия.
Общество
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Здоровье
За последние 200 лет нормальная температура человека понизилась
Более ста лет назад нормой считалась 37 ° C. Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, определение нормальной температуры тела было дано в 1851 году немецким ученым, по его мнению - это 37 ° C. Именно таковы были средние показатели в его время.