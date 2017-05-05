Экономика
LentaChel.ruКудрин назвал риски экономики России
Среди рисков, которые испытывает экономика России, глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал проблему с обновлением продукции. Он отметил, что «это вопрос жизни и смерти для предприятия». Алексей Кудрин перечислил риски, которые снижают темпы роста экономики страны, в интервью РИА «Новости».
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с чего всё началось
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.РИА Новостивчера в 20:30
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В своем сообщении агентство по борьбе с кибершпионажем признает Windows 7 опасной и советует как можно быстрее отказаться от ее использования.
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В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях.
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Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
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В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
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Супруга Бута рассказала о его переводе в спецблок для террористов
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Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин.
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Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
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В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
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Топилин предсказал увеличение реальной зарплаты на 2,3% в России
Глава российского Минтруда Максим Топилин заявил, что в 2020 году увеличится реальная заработная плата россиян.
Экономика
Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета
Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
Армия и оружие
Более 4,5 тысячи военных ЗВО подняли по тревоге в Подмосковье
Армия и оружие
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ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
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Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
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Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.
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В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Экономика
Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов
"Первая часть" торговой сделки предусматривает импорт китайской стороной американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, пишет РИА Новости.
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Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
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Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
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Министр юстиции США назвал стрельбу на базе ВМС во Флориде терактом
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В «Барселоне» официально сменился тренер
Экономика
«Нафтогаз» рассчитывает получить $7,5 млрд
Украинский «Нафтогаз» рассчитывает в течение 10 лет получить от компании «Оператор ГТС Украины» 180 млрд гривен ($7,5 млрд).
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила во втором матче группового раунда чемпионата Европы сборной Исландии со счетом 23:34.