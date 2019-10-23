с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении бюджет на 3 года. Беспокоит, что в нем недостаточно системных стимулов роста экономики. Приветствую новые меры сокращения бедности, доп деньги на нацпроекты, но за 3 года структура бюджета практически не меняется.

Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме РФ на первом чтении трехлетнего бюджета.

Авто Nissan представил концепт электрического кроссовера Ariya Компания Nissan в рамках Токийского автосалона представила концепт-кар Ariya – электрический кроссовер с двумя электродвигателями и мощной динамикой разгона.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.

Происшествия Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Политика Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции Власти Гонконга отказались дорабатывать закон об экстрадиции В начале сентября глава местной администрации Кэрри Лэм заявила о готовности отозвать спорный законопроект.