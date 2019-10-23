Экономика

ТАССТАССКудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы

Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме РФ на первом чтении трехлетнего бюджета.
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Алексей Кудрин
Госдума приняла в первом чтении бюджет на 3 года. Беспокоит, что в нем недостаточно системных стимулов роста экономики. Приветствую новые меры сокращения бедности, доп деньги на нацпроекты, но за 3 года структура бюджета практически не меняется.
— Алексей Кудрин, российский политикДавыдов.Индекс 07:16
с чего всё началось
В проекте федерального бюджета на 2020–2022 гг. недостаточно стимулов для роста экономики, написал
 на своей странице в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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