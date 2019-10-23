с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении бюджет на 3 года. Беспокоит, что в нем недостаточно системных стимулов роста экономики. Приветствую новые меры сокращения бедности, доп деньги на нацпроекты, но за 3 года структура бюджета практически не меняется.

Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме РФ на первом чтении трехлетнего бюджета.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Армия и оружие МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа США должны прекратить оккупацию зоны вокруг Эт-Танфа в Сирии, заявил 23 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Экономика Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.

Армия и оружие На Украине признали бесполезность своих бронекатеров Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.

Происшествия Стало известно о подготовке взрыва на российском военном корабле Свидетель по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Мухаммаджон Турдиев собирался взорвать военный корабль во Владивостоке весной 2017 года.

Армия и оружие Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.

Шоу-бизнес Решетова показала живот через 6 дней после родов Осталось «всего лишь» скинуть 6−7 килограммов, накачать попу, пресс — и я снова в форме, — с иронией написала Анастасия.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Происшествия Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7% К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.

Спорт Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии Чемпионка Паралимиады-2012 Марике Верворт в возрасте 40 лет использовала эвтаназию, чтобы уйти из жизни.

Футбол «Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг» Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».

Экономика Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Армия и оружие Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".

Политика На Украине предложили назначить вице-премьера по Крыму и Донбассу Ранее украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Общество ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права, у самих самозанятых есть.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Экономика Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Общество За визитку Путина петербуржец хочет 2 млн рублей Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года петербурженка Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.

Происшествия Третьего полицейского арестовали за избиение нижегородца Третьего полицейского арестовали за избиение нижегородца. Об этом сообщает корреспондент Newsroom24 из зала суда.