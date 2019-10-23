Госдума приняла в первом чтении бюджет на 3 года. Беспокоит, что в нем недостаточно системных стимулов роста экономики. Приветствую новые меры сокращения бедности, доп деньги на нацпроекты, но за 3 года структура бюджета практически не меняется.

Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме РФ на первом чтении трехлетнего бюджета.

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Политика Матвиенко объявила об уходе из Совфеда трех сенаторов Полномочия трех сенаторов прекращены, сообщила в ходе заседания Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко.

Политика CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии «Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.

Политика Зеленский рассчитывает на скорые переговоры в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером сообщил, что Киев надеется на скорое проведение саммита в «нормандском формате».

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