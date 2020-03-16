Коронавирус
РБККудрин назвал сигналом для экономики снижение ключевой ставки ФРС США
Снижение ключевой ставки Федеральной резервной системой США не только мера поддержки для американской экономики, но и сигнал для экономики мира, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он написал на своей странице в Twitter. ФРС таким образом действует «на опережение», считает Кудрин.
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ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача - предотвратить мировую рецессию.
— Алексей Кудрин, российский политикТАСС 15 марта в 18:57
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