ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача - предотвратить мировую рецессию.

Снижение ключевой ставки Федеральной резервной системой США не только мера поддержки для американской экономики, но и сигнал для экономики мира, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он написал на своей странице в Twitter. ФРС таким образом действует «на опережение», считает Кудрин.

Политика Тимошенко пришла в Раду в черной маске Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла 17 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в черной маске.

Здоровье ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Политика Конституционный суд одобрил «обнуление» президентских сроков Путина Ранее, выступая на заседании Государственной думы, президент РФ Владимир Путин ответил на предложение депутата Валентины Терешковой об «обнулении» его сроков, заявив, что готов на такую меру — но лишь при условии, что ее сначала одобрит Конституционный суд РФ, а потом поддержат российские граждане во время голосования по поправкам.

Экономика ЦБ смягчил требования к банкам на фоне вспышки коронавируса Из-за ситуации с распространением коронавируса Центробанк смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарств и медицинского оборудования.

Политика В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.

Транспорт Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Политика Зеленский допустил введение чрезвычайного положения на Украине В связи с угрозой распространения коронавируса на Украине может быть введено чрезвычайное положение, если возникнет такая необходимость.

Общество «Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Общество Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.