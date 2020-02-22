Политика
Газета.RuКудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter. При этом он отметил рост внимания к проблеме лечения ВИЧ.
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Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет все больше.
— Алексей Кудрин, российский политикРБК 09:40
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