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Кудрин назвал современную модель экономики России изжившей себя

Современная модель экономики России изжила себя, необходимо перейти к прорыву в экспорте несырьевых товаров и наращиванию внутренних инвестиций.
Ведомости
Кудрин уточнил, что России необходим переход от экономики спроса к инвестиционной модели.
VSE42.RU
По данным Росстата (.xls), среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%. Кудрин считает, что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4–5% в год.
РБК
Господин Кудрин назвал нынешние темпы экономического роста достаточно низкими.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Кудрин заявил об изжившей себя модели экономики в России

По данным Росстата (.xls), среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%. Кудрин считает, что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4–5% в год. Второй фактор — наращивание внутренних инвестиций.
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