По данным Росстата (.xls), среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%. Кудрин считает, что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4–5% в год. Второй фактор — наращивание внутренних инвестиций.

РБК 2 августа в 09:00