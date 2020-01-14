Общество

Взгляд.руВзгляд.руКудрин назвал альтернативу отмене НДФЛ для борьбы с бедностью

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для борьбы с бедностью в России было бы эффективнее выплачивать субсидии, а не отменять налог на доходы физлиц (НДФЛ).
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с чего всё началось

Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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