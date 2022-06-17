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Кудрин назвал срок подготовки стратегии новой экономики

На создание стратегии среднесрочного развития российской экономики в условиях санкционного давления со стороны западных стран правительству нужно еще два—три месяца.
РБК
Ту же мысль на завтраке Сбербанка высказывал министр экономического развития Максим Решетников.
РБК
«На следующем шаге от мер быстрого реагирования нужно переходить к мерам среднесрочного реагирования как минимум на три года», — подчеркнул Кудрин.
РБК
По оценке Кудрина, «частный бизнес будет быстрее находить возможности обходить санкции, искать какие-то варианты, которые позволят и нашим новым партнерам, например, не попадать под вторичные санкции».
РБК

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Кудрин озвучил сроки создания стратегии новой экономики России
ФАН17:38
Кудрин назвал срок подготовки стратегии новой экономики
РБК17:00
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