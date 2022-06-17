РБККудрин назвал срок подготовки стратегии новой экономикиНа создание стратегии среднесрочного развития российской экономики в условиях санкционного давления со стороны западных стран правительству нужно еще два—три месяца.РБКТу же мысль на завтраке Сбербанка высказывал министр экономического развития Максим Решетников.РБК«На следующем шаге от мер быстрого реагирования нужно переходить к мерам среднесрочного реагирования как минимум на три года», — подчеркнул Кудрин.РБКПо оценке Кудрина, «частный бизнес будет быстрее находить возможности обходить санкции, искать какие-то варианты, которые позволят и нашим новым партнерам, например, не попадать под вторичные санкции».РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКФАНПодробнее о событииКудрин озвучил сроки создания стратегии новой экономики РоссииФАН17:38Кудрин назвал срок подготовки стратегии новой экономикиРБК17:00Показать все источникиОценить8Поделиться