Общество
News-24.ruКудрин назвал стоимость плана Путина
По мнению руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина и вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, около 400-500 млрд. рублей потребуется на экономические и социальные меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ежегодном обращении к Федеральному собранию.
Читать в источнике
Оценить274
Мы подсчитывали расходы, в этом году это будет 400–450 миллиардов рублей, в следующем — гораздо выше.
— Антон Силуанов, российский экономистНТВ вчера в 06:54
с чего всё началось
Озвученные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию предложения потребуют 400-500 млрд рублей на реализаию ежегодно, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.ЗакC.Рувчера в 06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов и Кудрин оценили прозвучавшие в послании Путина меры почти в полтриллиона рублей
Коммерсантъвчера в 07:05
Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400-500 миллиардов рублей в год
Российская газетавчера в 06:19
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:08, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
Политика
Путин выбрал нового премьер-министра
Пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, которое состоится 16 января.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 в январе
Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
Футбол
УЕФА изменил схему команды года ради Роналду
С 26 ноября болельщики со всего мира голосовали за команду года—2019 по версии читателей официального сайта УЕФА.
Общество
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря. Сообщается, что они были необитаемыми.
Авто
В Казани на продажу выставлен кабриолет Ford Mustang 1967 года выпуска
Киберспорт
В январе пройдёт закрытое бета-тестирование шутера Disintegration
Закрытое бета-тестирование научно-фантастического шутера Disintegration пройдёт 28 и 29 января 2020 года.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Политика
Глава «Слуги народа» нашел «русский след» в скандале с Гончаруком
Скандал с «пленками Гончарука» могли заказать «внешние враги» Украины, считает председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
Здоровье
В Кизляре удвоилось число госпитализированных с кишечной инфекцией
Число жителей дагестанского города Кизляр, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, увеличилось более чем вдвое, до 69 человек, сообщает в среду региональный Минздрав.
Экономика
Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х
Чубайс уточнил, что порядка 45% ВВП составлял объем неплатежей в 1996 году.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Политика
Мишустин назвал сумму, требуемую на реализацию предложений Путина
Глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отмечает, что работа над Посланием главы государства была проведена с точки зрения расчетов.
Политика
Вассерман прокомментировал отставку Медведева
Отставка правительства Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, пишет ФАН.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Происшествия
В Иркутской области при пожаре в доме погибли двое детей
В Иркутской области спасатели при тушении пожара в доме обнаружили тела двоих детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Политика
Мишустин высказался о пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Спорт
Главный тренер мужской сборной России по гандболу подал в отставку
Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров подал в отставку.
Политика
Путин предложил внести поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин высказался против кардинального изменения Конституции, но предложил ряд поправок.
Происшествия
На Алтае подозреваемый по делу о пропаже подростков покончил с собой
Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пропажи подростков на Алтае, покончил с собой в отделе полиции.
Происшествия
Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте
Посольство России в Бейруте не является центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Политика
Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
Первый совместный бой советских и польских партизан с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны произошел в середине мая 1944 года в городке Илжа в Польше, рассказал в интервью РИА Новости участник того боя, легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян.
Политика
Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Происшествия
В Ленобласти первоклассник впал в кому, захлебнувшись в бассейне
Семилетний мальчик во Всеволожске впал в кому, нахлебавшись воды на занятии в бассейне.
Шоу-бизнес
Елена Воробей сломала руку на концерте
Артистка Елена Воробей на своей странице в соцсети рассказала поклонникам о том, что сломала руку на концерте в Ногинске.
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.