Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим». «Предварительный масштаб расходов оценивается в 400-500 млрд рублей» - уверен Кудрин.
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с чего всё началось

Кудрин: меры, объявленные Путиным, потребуют затрат от 400 до 500 млрд рублей в год

Экономические и социальные меры, объявленные Путиным в послании Федеральному собранию, потребуют затрат от 400 до 500 млрд руб. в год - Кудрин.
ТАСС05:31

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Кудрин: прозвучавшие в послании Путина меры потребуют от 400 до 500 млрд руб. в год

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Кудрин: меры, объявленные Путиным, потребуют затрат от 400 до 500 млрд рублей в год

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Lenta.ru06:10
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Экономика

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным демографические меры

Демографические меры, которые были анонсированы президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, потребуют 400–450 млрд руб. в этом году.
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