Общество
Московский КомсомолецКудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим». «Предварительный масштаб расходов оценивается в 400-500 млрд рублей» - уверен Кудрин.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Экономические и социальные меры, объявленные Путиным в послании Федеральному собранию, потребуют затрат от 400 до 500 млрд руб. в год - Кудрин.ТАСС05:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Экономика
Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным демографические меры
Демографические меры, которые были анонсированы президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, потребуют 400–450 млрд руб. в этом году.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Космос
Что-то пошло не так: почему не сбылся прогноз о колонизации Марса
Хоккей
Названы капитаны команд на Матч звезд КХЛ 2020 года
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
Общество
Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения
Выделенных средств в размере 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения может хватить не на все, сколько необходимо средств, станет понятно после утверждения региональных программ, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Общество
Социальные контракты будут введены во всех субъектах России
Президент России Владимир Путин поручил правительству учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.
Политика
Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса
Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России
Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Происшествия
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Экономика
Россия планирует ограничить экспорт зерна
Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
Гаджеты
Не ждите гибкий смартфон OnePlus в ближайшее время
К недостаткам глава OnePlus отнёс складку экрана, образующуюся при закрывании смартфона, а также всё, что с ней связано.
Футбол
Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»
Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Политика
Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Происшествия
В Ленинградской области девочка отбилась от напавшего на нее мужчины
В Ленинградской области десятилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался затащить ее в машину.
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом
Президент РФ Владимир Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом.
Происшествия
В четырех землях ФРГ прошла спецоперация против исламистов из Чечни
В фокусе полицейской спецоперации в четырех федеральных землях Германии оказались выходцы из Чечни, подозреваемые в связях с исламистами.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Гаджеты
AMD не советует геймерам тратиться на Ryzen Threadripper 3990X
Представитель AMD пояснил, что любителям игр нет смысла тратиться на Ryzen Threadripper 3990X, если они ничем другим на своём компьютере не занимаются.
Автоспорт
Десятый этап ралли «Дакар» завершили досрочно из-за погодных условий
Десятый этап ралли-рейда "Дакар", проходящего в Саудовской Аравии, был завершен досрочно из-за ухудшения погодных условий, об этом сообщается в официальном микроблоге гонки в Twitter.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Политика
Der Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись
Мир не обойдется без России, пишет немецкое СМИ после поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.
Кино
Фёдор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон сериала «Сваты»
Актёр российского сериала «Сваты» Фёдор Добронравов рассказал, когда состоится премьера седьмого сезона телешоу.