Экономические и социальные меры, объявленные Путиным в послании Федеральному собранию, потребуют затрат от 400 до 500 млрд руб. в год - Кудрин.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим». «Предварительный масштаб расходов оценивается в 400-500 млрд рублей» - уверен Кудрин.

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