с чего всё началось

Прозвучавшие меры достаточно дорогие, они потребуют от 400 миллиардов до 500 миллиардов рублей в год — я имею в виду все экономические меры, включая социальные. Конечно, это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4−0,5 процента ВВП.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Технологии Microsoft сегодня прекращает поддержку Windows 7 С 14 января Microsoft заканчивает бесплатную поддержку Windows 7. Эта операционная система вышла в 2009 году.

Политика Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.

Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

Общество Угрозой демографии назвал Путин низкие доходы россиян Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию в среду, отметил, что "низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России" — сообщает ИА KrasnodarMedia .

Технологии Сбербанк займется производством компьютеров Новая «дочка» крупного банка Сбербанк основал дочернюю компанию «СберДевайсы» (ООО) по производству компьютеров, а также различного периферийного оборудования.

Экономика SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.

Политика Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.

Происшествия Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

Общество Учителям повысят доплаты за классное руководство Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.

Политика Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны По мнению российского президента Владимира Путина, пять ядерных держав, основавших Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, отмечает "Вести.ру".

Политика Полмиллиона украинцев получили гражданство РФ в 2019 году За прошедший 2019 год почти 500 тысяч граждан Украины получили граждансто РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД по вопросам миграции.