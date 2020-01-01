с чего всё началось

Прозвучавшие меры достаточно дорогие, они потребуют от 400 миллиардов до 500 миллиардов рублей в год — я имею в виду все экономические меры, включая социальные. Конечно, это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4−0,5 процента ВВП.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".

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