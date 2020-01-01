Экономика
Газета.RuКудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Прозвучавшие меры достаточно дорогие, они потребуют от 400 миллиардов до 500 миллиардов рублей в год — я имею в виду все экономические меры, включая социальные. Конечно, это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4−0,5 процента ВВП.
— Алексей Кудрин, российский политикБИЗНЕС Online 06:23
с чего всё началось
«Прозвучавшие меры — они достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 млрд руб. <…> в год. я имею в виду все экономические меры, включая социальные»,— сказал глава Счетной палаты журналистам (цитата по «РИА Новости»).Коммерсантъ06:13
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