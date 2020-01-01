Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать10
Алексей Кудрин
Прозвучавшие меры достаточно дорогие, они потребуют от 400 миллиардов до 500 миллиардов рублей в год — я имею в виду все экономические меры, включая социальные. Конечно, это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4−0,5 процента ВВП.
— Алексей Кудрин, российский политикБИЗНЕС Online 06:23
с чего всё началось
«Прозвучавшие меры — они достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 млрд руб. <…> в год. я имею в виду все экономические меры, включая социальные»,— сказал глава Счетной палаты журналистам (цитата по «РИА Новости
»).
Коммерсантъ06:13

Подробнее о событии

Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории

Московский Комсомолец06:12

Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» на своей памяти

Известия06:41

Кудрин: меры, объявленные Путиным, потребуют затрат от 400 до 500 млрд рублей в год

ТАСС06:37

Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400-500 миллиардов рублей в год

Российская газета06:19

Силуанов и Кудрин оценили прозвучавшие в послании Путина меры почти в полтриллиона рублей

Коммерсантъ07:05

Силуанов и Кудрин оценили расходы на реализацию предложений Путина

РБК06:06

Кудрин назвал стоимость плана Путина

Lenta.ru06:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 07:49, Ашберн
Политика

Обращение Путина к Федеральному собранию в 2020 году. Главное

Владимир Путин 15 января обращается с посланием к Федеральному собранию. Президент выступает в выставочном зале «Манеж».
Телеканал 360° 03:54
Общество

Все школьники начальных классов будут обеспечены горячим питанием

Вести.Ru 04:45
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
РИА Новости 01:35
Политика

Путин предложил закрепить индексацию пенсий в Конституции

Во время ежегодного послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин отметил необходимость внесения в Конституцию положений об индексации пенсий и соотношении между минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожиточным минимумом.
Аргументы и Факты 05:29
Политика

Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию

В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
РЕН ТВ 07:17
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер 06:30
Происшествия

Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 07:08
Авто

Представлены имеющие госскидку в 2020 году автомобили

Представители VАGа – Skoda и Volkswagen – участвуют в госпрограммах с лифтбеком Rapid и седаном Polo, а корейский тандем Hyundai и KIA представлен седанами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хэтчбеком Rio X-Line.
Автоновости дня 12 января в 22:33
Авто

В России упали продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 12:03
Экономика

Путин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл

В России запустят новый инвестиционный цикл.
Татар-информ 05:09
Энергетика

Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Известия 06:45
Происшествия

Бандиты с автоматами угнали у петербургского водителя Range Rover

Около двух часов дня в среду, 15 января 2020 года, двое неизвестных человек напали на водителя автомобиля Range Rover, угрожали автоматами, вытолкнули владельца из машины и скрылись на ней.
КП - Санкт-Петербург 07:18
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера

Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Алтапресс 01:26
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

BFM.ru вчера в 08:40
Экономика

В России обрушились цены на зерно и свинину

Регион online 03:44
Технологии

Сбербанк займется производством компьютеров

Новая «дочка» крупного банка Сбербанк основал дочернюю компанию «СберДевайсы» (ООО) по производству компьютеров, а также различного периферийного оборудования.
CNews 02:02
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 13 января в 06:03
Шоу-бизнес

Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Пятый канал 06:09
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Вести.Ru 07:36
Культура

Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде споет Билли Айлиш

Культуромания вчера в 12:27
Общество

Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Газета.Ru 06:17
Здоровье

Большинство людей игнорируют пять симптомов рака

С безобидными заболеваниями ассоциируются пять симптомов рака. Об этом сообщают эксперты портала Focus.de.
Соловей.Инфо вчера в 03:30
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Ведомости 05:18
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда рублей

Клеветой назвали в «Столото» обвинения в нечестном розыгрыше одного миллиарда рублей в новогодние праздники.
Ридус 13 января в 13:55
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Экономика

Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
Известия 06:01
Общество

Женщину задержали за одиночный пикет у стен Кремля

Женщина устроила одиночный пикет в Александровском саду во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает «ОВД-инфо».
Росбалт 06:55
Политика

Владимир Путин предложил подкорректировать статью об ОПГ для бизнеса

Владимир Путин внес в Госдуму поправки, убирающие «размытые нормы в части уголовного законодательства в части так называемых экономических составов».
БК55 05:56
Политика

Путин призвал пять ядерных держав обеспечить безопасность на планете

Пять ядерных держав должны обеспечить безопасность на планете, а Россия открыта к такому диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное