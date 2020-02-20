Мы сегодня должны констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета. Нужно очень серьезно и глубоко разбираться в причинах.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

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