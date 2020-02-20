Экономика

REGNUMREGNUMКудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Средства федерального бюджета РФ в 2019 году в размере 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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