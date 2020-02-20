Экономика
REGNUMКудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Средства федерального бюджета РФ в 2019 году в размере 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет
Интерфаксвчера в 16:02
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Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Политика
Зеленский посочувствовал эвакуированным из Китая на Украину
В течение следующих двух недель санаторий в Новых Санжарах (Полтавская область) будет наиболее охраняемым объектом на Украине, заявил в своем обращении 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
Экономика
ЦБ назвал основной канал хищений денег у россиян
По информации ЦБ, за минувший год общий объем мошеннических операций с банковскими счетами составил 6,4 млрд рублей.
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Политика
США ввели санкции против Rosneft Trading
Решение Вашингтона связано с продажей нефти из Венесуэлы.
Космос
Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Политика
Эксперты рассказали о страхах россиян в связи с уходом Путина
Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Здоровье
Названы ранние признаки рака толстой кишки
Определены пять признаков возможного наличия у человека рака толстой кишки.
Общество
В селе в Бурятии молодожёны выбрали «красивую» дату для регистрации
Пара зарегистрировалась накануне 20 февраля 2020 года в Мухоршибирском отделе ЗАГС состоялась регистрация брака Просаедова Романа и Ивановой Марии.
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Экономика
Для бизнеса на «упрощенке» отменят подачу декларации
Бизнесмены на "упрощенке" с объектом налогообложения в виде доходов смогут отказаться от предоставления налоговой декларации в ФНС.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
Политика
Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти
Ранее на этой неделе Сечин встретился Лукашенко. "Роснефть" является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Армия и оружие
Исповедь боевика: Киев бросил уголовников убивать жителей Донбасса
Начальник штаба батальона «Шахтерск», расформированного за мародерство, в эфире украинского телеканала рассказал, кого набирали в карательные батальоны для боевых действий против Донбасса.
Армия и оружие
Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
Как отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э".
Происшествия
«Главврача можно было и не увольнять». Русскую Сару Коннор все равно не выпускают из Боткина — анализы зависли между Сибирью и Петербургом
Доставленная из Петроградского районного суда в карантин больницы Боткина Алла Ильина сообщила «Фонтанке», что её не отпустят 19 февраля, как написано в решении суда.
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
Хоккей
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Политика
Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии
Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам на Грузию.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.