Экономика

REGNUMREGNUMКудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Средства федерального бюджета РФ в 2019 году в размере 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Эксперт оценил объём неисполненных расходов бюджета-2019

RT на русском10:17

Счетная палата фиксирует уклонение расходов бюджета от плана

Коммерсантъвчера в 16:01

Счетная палата заявила о худшем исполнении инвестпрограммы за 16 лет

РБК03:13

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

РИА Новостивчера в 17:28

Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

Интерфаксвчера в 16:02

Отголоски советских времён: низкое исполнение бюджета

REGNUM06:38

Кудрин рассчитывает, что кабмин к апрелю разберется в причинах неисполнения бюджета - 2019

ТАССвчера в 16:24
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Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Общество

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
РИА Новости 20:41
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Политика

Зеленский посочувствовал эвакуированным из Китая на Украину

В течение следующих двух недель санаторий в Новых Санжарах (Полтавская область) будет наиболее охраняемым объектом на Украине, заявил в своем обращении 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 05:11
Экономика

ЦБ назвал основной канал хищений денег у россиян

По информации ЦБ, за минувший год общий объем мошеннических операций с банковскими счетами составил 6,4 млрд рублей.
RuNews24.ru вчера в 05:57
Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:13
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости 19:20
Политика

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Интерфакс 19:18
Армия и оружие

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Avia.pro вчера в 10:56
Политика

США ввели санкции против Rosneft Trading

Решение Вашингтона связано с продажей нефти из Венесуэлы.
Говорит Москва 18 февраля в 10:42
Космос

Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле

РЕН ТВ вчера в 19:21
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Политика

Эксперты рассказали о страхах россиян в связи с уходом Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБК 23:00
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 19:55
Здоровье

Названы ранние признаки рака толстой кишки

Определены пять признаков возможного наличия у человека рака толстой кишки.
ToDay News Ufa 18 февраля в 06:30
Общество

В селе в Бурятии молодожёны выбрали «красивую» дату для регистрации

Пара зарегистрировалась накануне 20 февраля 2020 года в Мухоршибирском отделе ЗАГС состоялась регистрация брака Просаедова Романа и Ивановой Марии.
Байкал-Daily 19:46
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru 20:45
Экономика

Для бизнеса на «упрощенке» отменят подачу декларации

Бизнесмены на "упрощенке" с объектом налогообложения в виде доходов смогут отказаться от предоставления налоговой декларации в ФНС.
Российская газета 07:18
Единоборства

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
RT на русском 00:54
Политика

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

Ранее на этой неделе Сечин встретился Лукашенко. "Роснефть" является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию.
РИА Новости 19:13
Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в комедии

Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Inc-news.ru вчера в 15:10
Армия и оружие

Исповедь боевика: Киев бросил уголовников убивать жителей Донбасса

Начальник штаба батальона «Шахтерск», расформированного за мародерство, в эфире украинского телеканала рассказал, кого набирали в карательные батальоны для боевых действий против Донбасса.
Rusvesna.su 21:30
Армия и оружие

Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э".
РИА Новости 21:45
Происшествия

«Главврача можно было и не увольнять». Русскую Сару Коннор все равно не выпускают из Боткина — анализы зависли между Сибирью и Петербургом

Доставленная из Петроградского районного суда в карантин больницы Боткина Алла Ильина сообщила «Фонтанке», что её не отпустят 19 февраля, как написано в решении суда.
Фонтанка.Ру вчера в 06:51
Происшествия

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца

Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
РЕН ТВ 18:13
Хоккей

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Газета.Ru 21:50
Политика

Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам на Грузию.
RT на русском 21:49
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъ вчера в 21:47
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия вчера в 12:39
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