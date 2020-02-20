Экономика

REGNUMREGNUMКудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Средства федерального бюджета РФ в 2019 году в размере 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Комментировать286

Подробнее о событии

Эксперт оценил объём неисполненных расходов бюджета-2019

RT на русском10:17

Как не тратились деньги бюджета

Коммерсантъвчера в 16:01

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

РИА Новостивчера в 17:28

Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

Интерфаксвчера в 16:02

Кудрин упрекнул чиновников за непотраченные ₽1,1 трлн

РБКвчера в 16:00

Кудрин рассчитывает, что кабмин к апрелю разберется в причинах неисполнения бюджета - 2019

ТАССвчера в 16:24

Отголоски советских времён: низкое исполнение бюджета

REGNUM06:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Армия и оружие

Су-24 ВКС РФ смог уйти от попадания ракеты ПЗРК боевиков над Идлибом

Военное обозрение 09:54
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Автоновости дня вчера в 12:15
Экономика

Петербургский рынок апартаментов ожидает перенасыщение

Эксперты в сфере недвижимости предрекают перенасыщение петербургского рынка апартаментами к 2021 году, при условии, если все заявленные проекты будут реализованы застройщиками.
REGNUM 05:28
Футбол

Дзагоев: не очень хотелось играть с «Картахеной», но свои страхи нужно перебарывать

Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму.
Чемпионат 07:25
Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Газета.Ru 07:52
Общество

В ПФР рассказали о деталях перехода на электронные трудовые книжки

"Обращаю внимание, если подал заявление в электронном виде, а спустя один-три месяца решил перейти обратно на бумажную, то такой нормы в законе нет", – цитирует News.ru слова главы департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Натальи Белянцевой.
Москва 24 04:09
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском 09:16
Музыка

«Нас не догонят». Как изменилась чёрненькая из «Тату», которой сегодня исполняется 35 лет

Через год появился дебютный альбом "200 по встречной" и клип "Нас не догонят" А уже в 2003-м группа отправилась на "Евровидение" от России с песней "Не верь, не бойся, не проси" и заняла третье место.
Life.ru 06:34
Политика

Поклонская посвятила Шнурову стих

Рамблер 11:55
Происшествия

В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве

СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
РИА Новости 09:36
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе

Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Культуромания вчера в 14:59
Общество

Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова

Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.
ТАСС 10:25
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
РБК 11:50
Происшествия

Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 11:48
Экономика

Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
ТАСС 05:39
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
Общество

Стало известно о подавленном состоянии эвакуированных из Китая украинцев

Украинцы и иностранцы, эвакуированные из Китая, находятся в подавленном состоянии на фоне протестов жителей разных областей Украины, которые не хотят, чтобы в их регионы привезли людей на карантин.
Rambler News Service 06:44
Фигурное катание

Плющенко советует Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» посоветовал Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.
Спорт-Экспресс 05:45
Общество

Глава ФНС назвал миссию ведомства

Егоров подчеркнул, что ФНС необходимо осознавать, в чем заключается миссия ведомства.
Rambler News Service 06:52
Экономика

WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд

Компания L Brands продаст частной акционерной компании Sycamore Partners контроль над брендом нижнего белья Victoria’s Secret, который оценили в $1,1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Ведомости 04:49
Наука

Каска Адриана оказалась лучшей защитой от контузии

Всего в исследовании принимали участие 4 вида касок времён Первой мировой войны: стальная британская каска Броди, французская каска Адриана и немецкая Штальхельм, а также современный шлем АСН на основе пластика с кевларовыми и пара-арамидными волокнами.
ToDay News Ufa вчера в 15:13
Музыка

Клип a-ha на хит «Take on me» набрал миллиард просмотров на YouTube

РИА Новости 03:58
Происшествия

Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
РИА Новости вчера в 09:30
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Культура

Олешко отказался продавать телекомпании секреты Ширвиндта

Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.
Экономика сегодня вчера в 11:10
Авто

Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq

В целом, Karoq является типичной Skoda с просторным салоном и всеми фирменными фишками автоконцерна вроде скребка в лючке бензобака и крючочков с сеточками в багажнике.
OAnews вчера в 12:43
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Политика

Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику

Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
REGNUM 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное