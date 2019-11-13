Экономика
RuNews24.ruКудрин назвал сумму, необходимую для борьбы с бедностью в России
Кудрин добавил, что в данный момент около 20 миллионов граждан находятся за чертой бедности. Из указанной суммы будет выделяться 10 000 рублей на человека в год, пишет «Газета.ру».
Читать в источнике
Оценить182
с чего всё началось
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.ТАСС11 ноября в 04:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 07:18, Вашингтон
Политика
Бундестаг принял поправки к газовой директиве Евросоюза
Среди предусмотренных поправками к Газовой директиве ЕС мер есть, в том числе антимонопольные, предусматривающие доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность.
Национальная служба новостей вчера в 12:59
Политика
Лукашенко упрекнул Россию в нежелании помочь с закупкой истребителей
Президент Александр Лукашенко выразил недоумение в связи с тем, что Россия не помогла Белоруссии с закупкой истребителей Су-30СМ и Минск был вынужден покупать их на свои деньги.
Интерфакс 05:45
Футбол
Уткин: у России нет проблем с вратарём и не было бы на ЧМ, не сыграй Акинфеев
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.
Чемпионат 05:20
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Интернет
Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках»
Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.
Sostav.ru 02:35
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Общество
Медведев рассказал, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2019 году
Более 24 миллионов россиян прошли диспансеризацию за 9 месяцев 2019 года, есть регионы, которые прошли ее хуже, среди них Крым и Камчатка, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:00
Происшествия
В Благовещенске по делу о стрельбе задержан охранник колледжа
После стрельбы в колледже Благовещенска задержан сотрудник ЧОП, охранявший здание. Об этом сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 05:15
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Общество
В Венеции произошло сильнейшее наводнение
Добавим, самое сильное наводнение в современной истории Венеции произошло в 1966 году, когда уровень воды поднялся до отметки в 194 сантиметров.
Inc-news.ru вчера в 06:28
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском вчера в 09:21
Общество
Путин подписал закон о сокращенном трудовом дне для женщин в селе
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении сокращенного рабочего дня для работниц в сельской местности.
РЕН ТВ 12 ноября в 15:15
Здоровье
Опасный кабачок. Какие продукты вызывают скачки уровня сахара в крови
Рассказываем о продуктах, которые считаются полезными для здоровья, но находятся в красной группе, то есть достаточно сильно и быстро повышают уровень сахара в крови.
Аргументы и Факты 05:00
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
РИА Новости 03:37
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Общество
Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает нужным комментировать ситуацию с перевозкой толстого кота рейсом «Аэрофлота» вопреки правилам авиакомпании.
РБК вчера в 08:32
Политика
Асад обвинил США в воровстве сирийской нефти
Президент Сирии Башар Асад обвинил американские власти в воровстве сирийской нефти и назвал США страной, «построенной как политический режим на бандитских группировках».
Известия 07:06
Общество
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы
Первым «бесполезным» анализом Малышева назвала проверку на антитела к хеликобактер пилори.
Lenta.ru 06:17
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Еленой Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина (MOLLY) рассказала в шоу "Алена, блин!", как подралась в лифте со своей экс-коллегой Еленой Темниковой.
РИА Новости 06:56
Общество
Россия, Китай и Индия разрабатывают альтернативу SWIFT
Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.
REGNUM 02:22
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений
Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
Российская газета 07:06
Общество
Механизм раздела имущества супругов в России могут изменить
Законопроект о закреплении в Семейном кодексе РФ понятия общего имущества супругов внесли в Госдуму.
Smolnarod.ru 05:50
Футбол
История новой сборной Турции: всего за год поднялась со дна, взяла 4 очка с Францией и может пошуметь на Евро
Оттолкнулись от дна Фото: © Abdurrahman Antakyali / ZUMA Press / Global Look Press Хотя рейтинг сборных FIFA и не самый адекватный критерий оценки силы команд, движение в нем Турции за последние два года очень показательно.
Матч ТВ вчера в 11:56
Общество
Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.
Интерфакс 06:24
Общество
Минобороны подало иск на 4,6 млрд рублей к компании «Туполев»
Минобороны России подало иск к ПАО «Туполев», которое входит в Объединенную авиационную корпорацию (ОАК), с требованием взыскать более 4,6 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 02:48