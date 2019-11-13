Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.

с чего всё началось

Кудрин добавил, что в данный момент около 20 миллионов граждан находятся за чертой бедности. Из указанной суммы будет выделяться 10 000 рублей на человека в год, пишет «Газета.ру».

Кудрин назвал сумму, необходимую для борьбы с бедностью в России

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