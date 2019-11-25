Экономика
ТАССКудрин назвал труднодостижимым ускорение роста ВВП до 3,1% в 2021 году
Ускорение роста ВВП России с прогнозируемых Минэкономразвития 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021 году труднодостижимо, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Официальный прогноз Минэкономразвития РФ предполагает ускорение роста ВВП РФ с 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021 году. Труднодостижим, по его мнению, несмотря на позитивные данные третьего квартала, и официальный прогнозный показатель роста российской экономики на 1,3% по итогам 2019 года.ТАСС03:07
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