Экономика
ТАССКудрин назвал труднодостижимым ускорение роста ВВП до 3,1% в 2021 году
Официальный прогноз Минэкономразвития РФ предполагает ускорение роста ВВП РФ с 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021 году. Труднодостижим, по его мнению, несмотря на позитивные данные третьего квартала, и официальный прогнозный показатель роста российской экономики на 1,3% по итогам 2019 года.
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Авто
Стало известно, когда в России появится премиальный кроссовер от Chery
Люксовый китайский кроссовер Chery Exeed TXL прибудет в салоны российских дилеров марки в 3-м квартале 2020 г. Сейчас автомобиль проходит необходимую сертификацию для получения «Одобрения типа транспортного средства».
Музыка
Лоза назвал победу на «Детском Евровидении» «Пирровой»
Юрий Лоза признался, что «Детское Евровидение» не смотрит из-за ущемления этим конкурсом всех языков, кроме английского.
Происшествия
Под Нижним Новгородом 29 детей отравились газом в школе
Более 30 человек пострадали из-за выброса газа рядом со школой в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Общество
В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему
Происшествия
Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус
Кулеба с двумя сыновьями и 21-летний водитель микроавтобуса находятся в больнице.
Общество
Опубликованы документы о тотальном контроле в лагерях для уйгуров
В прессу попала новая порция документов о работе «лагерей перевоспитания», в которые массово отправляют уйгуров и представителей других этнических групп, проживающих в Китае.
Происшествия
Иван Голунов встретится с петербургскими журналистами
Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.
Хоккей
Коварж, Рукавишников и Сошников признаны лучшими игроками недели КХЛ
Игрок уфимского "Салавата Юлаева" Никита Сошников признан лучшим нападающим прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Наука
Занятие любовью помогает мухам улучшить память
Специалисты из французского Национального центра научных исследований выяснили, что у «влюблённых» самок мух дрозофил начинает лучше работать память.
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Экономика
Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
Экономика
Forbes назвал отрасли с самыми высокими зарплатами начальства
В 2019 году средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в России возросла почти в полтора раза – до 3,28 млн долларов.
Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Происшествия
В Сургуте загорелся жилой дом, один человек погиб
Утром в понедельник в Сургуте загорелся жилой двухэтажный деревянный дом в поселке Дорожный.
Шоу-бизнес
Константин и Софья Эрнст станут родителями в третий раз
Третий ребенок появится в семье генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста и его супруги актрисы Софьи.
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Политика
В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
Здоровье
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева
Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.
Здоровье
Минздрав заявил о снижении новых случаев заражения ВИЧ в России на 8%
В России впервые зафиксировано снижение числа новых случаев заражения ВИЧ.
Происшествия