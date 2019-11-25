Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceКудрин усомнился в ускорении роста экономики в 2021 году выше 3%

Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Совфеде заявил, что рост экономики России в текущем году будет не ниже, а, возможно, выше прогноза. Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в 2019 году составит 1,3%.
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Кудрин: скачок ВВП до 3,1% в 2021 году обеспечить трудно

Аргументы и Факты05:07

Кудрин усомнился в том, что рост ВВП в 2021 году разгонится до 3,1%

Росбалт04:36

Кудрин назвал труднодостижимым ускорение роста ВВП до 3,1% в 2021 году

ТАСС03:07

Кудрин оценил вероятность роста ВВП России до 3,1% в 2021 году

REGNUM04:05

Кудрин усомнился в ускорении роста экономики в 2021 году выше 3%

Rambler News Service03:56

Кудрин поспорил с Силуановым о росте ВВП по итогам 2019 года

Коммерсантъ03:34

Кудрин назвал планы правительства нереалистичными

Вести.Финанс04:07
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Происшествия

Названа возможная причина отравления детей в Нижегородской области

РИА Новости 06:18
Политика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
REGNUM 06:44
Политика

Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Газета.Ru 06:45
Политика

Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора

Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.
ТАСС 06:18
Политика

Путин обсудил с Совбезом России подготовку к нормандскому саммиту

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России подготовку к саммиту в нормандском формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 06:55
Шоу-бизнес

Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии

После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Lenta.ru 06:13
Политика

В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве центра Бакулева

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
РИА Новости 05:51
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Политика

Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина

Телеканал Санкт-Петербург 04:50
Политика

Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Вести.Ru 02:18
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Музыка

На «Детском Евровидении» победила участница из Польши

В 2018 году победительницей стала Роксана Венгель. Напомним, конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года.
Петербургский дневник вчера в 13:33
Общество

Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге

РИА Новости 05:57
Политика

Матвиенко: закон о борьбе с домашним насилием доработают к 1 декабря

Парламентарии намерены к 1 декабря доработать закон о борьбе с домашним насилием, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Газета.Ru 04:56
Транспорт

Проезд на Московских центральных диаметрах временно сделали бесплатным

Проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) на ближайшие две недели будет бесплатным, написал на своей странице во «В контакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Ведомости 01:06
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку

Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
REGNUM 00:05
Происшествия

СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье

Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
РИА Новости 05:58
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Происшествия

В Харькове из-за подрыва автомобиля объявили план «Перехват»

Украина.ру 06:58
Религия

Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Известия 03:57
Происшествия

Иван Голунов встретится с петербургскими журналистами

Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.
Лениздат.Ру 01:51
Политика

Сотрудников Росгвардии обяжут представляться

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Российская газета 04:57
Футбол

Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»

Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
ProstoProSport 06:00
Спорт

Песков заявил о продолжении работы с WADA

Россия предоставила всю необходимую информацию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжит взаимодействие с этой организацией.
News.ru 06:57
Политика

Кремль не заметил роста протестной активности в России

Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:37
Общество

Воду в реке Дон выдуло в Ростове

Ранее ветром выдуло воду в Таганрогском водохранилище.
Rostov gazeta 23 ноября в 07:50
Происшествия

УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете

РИА Новости 05:26
Общество

В Киеве вандалы осквернили свастикой памятник еврейскому писателю

Украина.ру 02:56
Экономика

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
RT на русском 03:32
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