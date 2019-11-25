Экономика

ТАССТАССКудрин назвал труднодостижимым ускорение роста ВВП до 3,1% в 2021 году

Ускорение роста ВВП России с прогнозируемых Минэкономразвития 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021 году труднодостижимо, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Кудрин назвал труднодостижимым ускорение роста ВВП до 3,1% в 2021 году

Официальный прогноз Минэкономразвития РФ предполагает ускорение роста ВВП РФ с 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021 году. Труднодостижим, по его мнению, несмотря на позитивные данные третьего квартала, и официальный прогнозный показатель роста российской экономики на 1,3% по итогам 2019 года.
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Коммерсантъвчера в 03:34

Кудрин назвал труднодостижимым ускорение роста ВВП до 3,1% в 2021 году

ТАССвчера в 03:07
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
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Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании

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В Кремле оценили слова источника о возможности встречи Путина и Трампа

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Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
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Сайт губернатора и Правительства Пермского края 01:28
Кино

Фильму «Дау» Хржановского отказали в прокате в России

Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
REGNUM вчера в 13:06
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В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
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Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
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В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости вчера в 20:29
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты атаковали север Сирии

Неизвестные военные самолеты нанесли удары вблизи города Эль-Баб на севере Сирии, который контролируют протурецкие силы.
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Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ

23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
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Дети Пугачевой и Галкина активно помогают в уборке семейного замка

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В последние годы "Рособоронэкспорт" ежегодно продавал оружие на сумму около 13 миллиардов долларов.
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Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину

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Медведев отправил в отставку главу российского мусорного оператора

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева.
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Политика

Соловьев рассказал о поведении Зеленского в разговоре с Путиным

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