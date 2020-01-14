Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей. Об этом он заявил РИА "Новости". Кудрин уточнил, что имел в виду сумму, которая фигурирует в заведенных уголовных делах.
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Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
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Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

RT на русскомвчера в 20:11

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Коммерсантъвчера в 23:00

Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

РБКвчера в 21:26

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Газета.Ru00:23

Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 19:28

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ПРАЙМвчера в 19:17

От силы 3 миллиарда: Кудрин рассказал об объемах краж из бюджета РФ

РЕН ТВвчера в 19:14
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Политика

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Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

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РИА Новости вчера в 21:43
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Певица Валерия ответила на требование уехать из России

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Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

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Windows 7 признали опасной

В своем сообщении агентство по борьбе с кибершпионажем признает Windows 7 опасной и советует как можно быстрее отказаться от ее использования.
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Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Pravda.Ru вчера в 01:54
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Вышел тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада»

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В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
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Общество

В «Брауншвейгской» колбасе двух марок нашли нитраты

Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия.
REGNUM 00:49
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MediaTek подтвердила грядущий выход нового чипа Helio G-Series

Речь идёт об изделии Helio G-Series.
3DNews вчера в 07:45
Шоу-бизнес

Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке

В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
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Здоровье

Врач-диетолог Торопыгина перечислила лучшие продукты для похудения

Советами о правильном питании для желающих сбросить вес поделилась врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Экономика сегодня 12 января в 02:37
Футбол

Агент рассказал о новом контракте Дзюбы

Агент ФИФА Владимир Абрамов объяснил, почему петербургский «Зенит» официально не объявляет о продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.
News.ru вчера в 19:08
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В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ вчера в 15:30
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин.
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Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

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Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

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Экономика

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
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В Chery рассказали о новинках для России

Первой новинкой Chery в 2020 году станет флагманский кроссовер Tiggo 8, который встанет на ступень выше модели Tiggo 7. Как выяснили «Автоновости дня», к нам приедет дорестайлинговый вариант «восьмерки» с простой решеткой радиатора и «единообразными» дневными ходовыми огнями.
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Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми

Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
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Музыка

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В уральской столице сегодня, 13 января, проходит фестиваль «Старый Новый рок». В этот раз мероприятие проводят в последний раз.
Вечерние Ведомости вчера в 09:48
Общество

Полисы ОСАГО начнут оформлять на новых бланках

Как сообщили в РСА, Гознак начал отгружать с 26 декабря 2019 года бланки полисов ОСАГО серии «РРР».
RT на русском вчера в 12:58
Политика

Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим

Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Российская газета 00:47
Биатлон

Гурьев: биатлонистки не были готовы к стрельбе с 30-й установки

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