Коронавирус

ВедомостиВедомостиКудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС. По словам Кудрина, на данный момент сложно оценить последствия кризиса.
Читать в источнике
Комментировать91
с чего всё началось

Кудрин заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным

Кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, его последствия сейчас сложно оценить. Такое мнение высказал журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС05:05

Подробнее о событии

Кудрин не хотел бы возврата к валютным ограничениям в России

РИА Новости06:12

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

РБК06:06

Кудрин заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным

ТАСС05:05

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Ведомости05:41

Кудрин назвал кризис из-за коронавируса беспрецедентным

Известия05:37

Кудрин предупредил о беспрецедентности кризиса, вызванного коронавирусом

Московский Комсомолец05:21

Кудрин заявил о беспрецедентном кризисе из-за коронавируса

RT на русском05:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Происшествия

Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.
Газета.Ru 09:31
Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Rambler News Service 08:40
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Обзор газет 07:14
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс вчера в 01:51
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 17 марта в 10:36
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 17 марта в 11:38
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Известия вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Происшествия

Оперштаб: Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Российская газета 06:58
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Политика

Председателем Мосгоризбиркома избран Юрий Ермолов

Говорит Москва 08:54
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России составило 199

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Общество

Опубликованы первые снимки коронавируса под микроскопом

Газета.Ru 08:16
Общество

Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:37
Общество

За сутки в России коронавирусом заболели ещё 52 человека

Стало известно о новых подтверждённых случаях заражения инфекцией коронавируса COVID-2019 на территории Российской Федерации.
78.ru 09:09
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце спровоцировала слухи о романе с женатым коллегой

Агата Муцениеце поделилась в инстаграме фотографией в обнимку с Романом Курцыным, подписав снимок многозначительной фразой "Ой, что будет, ой, что будет!"
ОК! 09:25
Шоу-бизнес

Лариса Долина вышла на сцену в блестящем костюме

Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 16 марта в 10:01
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Футбол

Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус

«Зенит» на своём официальном сайте обнародовал итоги теста на коронавирус, который накануне, 18 марта, прошли футболисты и члены тренерского и медицинского штабов сине-бело-голубых.
Чемпионат 09:30
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь

Кадрами счастливой жизни актриса активно делится в Instagram, а также ведет собственный блог на YouTube.
StarHit.ru вчера в 20:30
Общество

В Венеции в каналах появились дельфины

Газета.Ru вчера в 07:56
Политика

Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года

Отвечая на вопрос журналиста, в каком качестве Путин видит себя после 2024 года, глава государства заметил, что ответа на этот вопрос у него пока нет, поскольку впереди еще много времени.
Аргументы и Факты 03:51
Происшествия

Задержан депутат Петросовета Валерий Матвеев

Петрозаводск говорит 07:14
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Политика

Столтенберг: коронавирус не повлиял на боеспособность НАТО

Новый коронавирус COVID-19 испытывает НАТО на прочность, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Газета.Ru 09:40
Общество

Крупнейший ретейлер России заявил о снижении спроса на крупы и консервы

В конце прошлой недели ретейлеры и сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на продукты, в том числе на крупы и консервы.
РБК 09:23
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Культура

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
ТАСС 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное