Коронавирус
ВедомостиКудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС. По словам Кудрина, на данный момент сложно оценить последствия кризиса.
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с чего всё началось
Кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, его последствия сейчас сложно оценить. Такое мнение высказал журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАСС05:05
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