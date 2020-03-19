Кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, его последствия сейчас сложно оценить. Такое мнение высказал журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

с чего всё началось

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС. По словам Кудрина, на данный момент сложно оценить последствия кризиса.

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