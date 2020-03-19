Будьте в Плюсе
Главное
Ещё
США
Ещё
Интересное
Ещё
Политика
Ещё
Общество
Ещё
Экономика
Ещё
В мире
Ещё
Спорт
Ещё
Происшествия
Ещё
Культура
Ещё
Технологии
Ещё
Наука
Ещё
Авто
Ещё
реклама
ВедомостиВедомости
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Городовой
  • Комсомольская правда3:00
  • Известия5:12
Смотрите также
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС. По словам Кудрина, на данный момент сложно оценить последствия кризиса.В источнике
React
47
60
С чего всё начиналось
alt

Кудрин заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным

Кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, его последствия сейчас сложно оценить. Такое мнение высказал журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС 05:05
Подробнее о событии
alt

Кудрин не хотел бы возврата к валютным ограничениям в России

РИА Новости 06:12
alt

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

РБК 06:06
alt

Кудрин ожидает беспрецедентного кризиса из-за коронавируса

REGNUM 06:31
реклама