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Кудрин назвал зависимость от нефти и газа главной слабостью российской экономики

Главной слабостью российской экономики по-прежнему остается зависимость от экспорта углеводородов. Об этом в своем выступлении в рамках Московского финансового форума заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, передает РИА Новости.В источнике

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Глава СП Кудрин назвал зависимость от углеводородов главной слабостью экономики России
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