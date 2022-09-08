Главной слабостью российской экономики по-прежнему остается зависимость от экспорта углеводородов. Об этом в своем выступлении в рамках Московского финансового форума заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, передает РИА Новости.В источнике
"Цель провокации украинских спецслужб — дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России в убийстве Маттиа Сорби и широкого резонанса в западных СМИ", — сказали в министерстве.
Мошенники начинают использовать номера таких людей в качестве подменных для своей деятельности, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова.