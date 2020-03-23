Выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 23 марта, Кудрин заявил, что при любом сценарии развития экономики расходы бюджета РФ сокращаться не будут, возможно лишь их перераспределение в рамках запланированного объема.

с чего всё началось

Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Вариант развития экономики РФ при стоимости нефти в 35 долларов и курсе доллара в 72 рубля не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.

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Авто Перспективы выхода «спортивного» универсала Lada Vesta SW Sport Издание speedme.ru сообщает, что производство универсала Lada Vesta SW Sport будет перенесено на июнь, однако не исключено, что данный проект будут отменен по экономическим соображениям.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

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Общество ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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