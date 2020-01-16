Политика
Rambler News ServiceКудрин не получал предложений войти в состав правительства
16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни. Михаил Мишустин руководил ФНС России с апреля 2010 года.
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Кудрин сообщил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства
Комсомольская правдавчера в 10:13
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Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Космос
Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA
Политика
Источник СМИ допустил досрочные выборы в Госдуму
Сжатые сроки работы над изменениями Конституции могут быть связаны с планами добавить в неё пункт о самороспуске Госдумы и сделать возможным проведение досрочных думских выборов.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Происшествия
Комиссия ФССП выехала в Новокузнецк после стрельбы в суде
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Общество
Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды
Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
Происшествия
ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков
Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.
Футбол
Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
Кино
Создатели «Ведьмака» снимут книжную концовку для сериала
Шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Хиссрич, сообщила о том, что создатели снимут каноничную концовку по оригинальным книгам.
Кино
Новые «Звездные войны» может поставить Тайка Вайтити
По мнению экспертов, Тайка Вайтити сможет встать у руля новых «Звездных войн» только после того, как закончит работу над фильмом «Тор: Любовь и гром».
Политика
Познер дал характеристику Мишустину
Журналист Владимир Познер дал характеристику новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Хоккей
Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»
Происшествия
СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Политика
МИД: Внешняя политика России не изменится после смены правительства
"В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 января 2020 года, напоминает АСВ.
Политика
Российское правительство ушло в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».
Наука
У шестисотлетних деревьев гинкго не найдены признаки дряхлости
Общество
В Москве откроют 46 мест для крещенских купаний
В Москве откроют 46 площадок для традиционных крещенских купаний. Об этом сообщается на сайте мэра столицы в пятницу, 17 января.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Общество
Основатель «Крошки-Картошки» продал 50% бизнеса
Как рассказал изданию топ-менеджер одной из сетей фастфуд-ресторанов, «Крошки-Картошка» собирается провести реструктуризацию бизнеса и привлечь новых партнеров.
Общество
Шура объяснил слова Водонаевой о маткапитале ее стремлением в политику
Певец Шура объяснил высказывание телеведущей Алены Водонаевой ее желанием уйти в политику. Об этом исполнитель заявил телеканалу 360.
Происшествия
В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.