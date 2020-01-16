Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceКудрин не получал предложений войти в состав правительства

16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни. Михаил Мишустин руководил ФНС России с апреля 2010 года.
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Кудрин сообщил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства

Комсомольская правдавчера в 10:13

Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство

РБКвчера в 10:27

Кудрина не позвали в новое правительство

Forbesвчера в 10:17

Кудрин не получал предложений войти в состав нового правительства

ТАССвчера в 10:28

Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства

Газета.Ruвчера в 10:00

Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

Интерфаксвчера в 09:59

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Lenta.ruвчера в 09:57
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Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 15 января в 05:04
Космос

Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA

Газета.Ru 02:32
Политика

Источник СМИ допустил досрочные выборы в Госдуму

Сжатые сроки работы над изменениями Конституции могут быть связаны с планами добавить в неё пункт о самороспуске Госдумы и сделать возможным проведение досрочных думских выборов.
Национальная служба новостей 01:56
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:37
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Вести.Ru 00:55
Происшествия

Комиссия ФССП выехала в Новокузнецк после стрельбы в суде

Российская газета вчера в 03:01
Общество

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Lenta.ru 02:33
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Общество

Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
ТАСС 00:35
Происшествия

ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков

Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.
Вести.Ru 02:07
Футбол

Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
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Кино

Создатели «Ведьмака» снимут книжную концовку для сериала

Шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Хиссрич, сообщила о том, что создатели снимут каноничную концовку по оригинальным книгам.
VSE42.RU 13 января в 22:26
Кино

Новые «Звездные войны» может поставить Тайка Вайтити

По мнению экспертов, Тайка Вайтити сможет встать у руля новых «Звездных войн» только после того, как закончит работу над фильмом «Тор: Любовь и гром».
Культуромания 01:37
Политика

Познер дал характеристику Мишустину

Журналист Владимир Познер дал характеристику новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Рамблер вчера в 12:19
Хоккей

Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»

ProstoProSport вчера в 23:42
Происшествия

СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку

Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Ридус вчера в 16:11
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Политика

МИД: Внешняя политика России не изменится после смены правительства

"В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Российская газета 01:58
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 января 2020 года, напоминает АСВ.
ТАСС 00:56
Политика

Российское правительство ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 15 января в 09:11
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».
Известия вчера в 05:49
Наука

У шестисотлетних деревьев гинкго не найдены признаки дряхлости

МедиаПоток вчера в 02:11
Общество

В Москве откроют 46 мест для крещенских купаний

В Москве откроют 46 площадок для традиционных крещенских купаний. Об этом сообщается на сайте мэра столицы в пятницу, 17 января.
Известия 00:24
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Общество

Основатель «Крошки-Картошки» продал 50% бизнеса

Как рассказал изданию топ-менеджер одной из сетей фастфуд-ресторанов, «Крошки-Картошка» собирается провести реструктуризацию бизнеса и привлечь новых партнеров.
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Общество

Шура объяснил слова Водонаевой о маткапитале ее стремлением в политику

Певец Шура объяснил высказывание телеведущей Алены Водонаевой ее желанием уйти в политику. Об этом исполнитель заявил телеканалу 360.
Газета.Ru 00:38
Происшествия

В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»

Газета.Ru 02:06
Общество

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК 00:30
Как работают Яндекс.Новости?
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