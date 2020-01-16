Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceКудрин не получал предложений войти в состав правительства

16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни. Михаил Мишустин руководил ФНС России с апреля 2010 года.
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Кудрин не получал предложений войти в состав нового правительства

ТАССвчера в 10:28

Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство

РБКвчера в 10:27

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Lenta.ruвчера в 09:57

Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства

Газета.Ruвчера в 10:00

Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

Интерфаксвчера в 09:59

Кудрина не позвали в новое правительство

Forbesвчера в 10:17

Кудрин прокомментировал возможность вхождения в состав нового правительства

Взгляд.рувчера в 09:49
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Футбол

Как в России отреагировали на инициативу о расширении РПЛ

Клубы РПЛ большинством голосов выступили за расширение элитного дивизиона до 18 команд.
RT на русском вчера в 17:17
Политика

У демократов в США появился новый лидер

У демократов в США появился новый лидер Берни Сандерс обошел Джо Байдена.
Экспресс газета 01:04
Гаджеты

В Google Play обнаружены разряжающие смартфон приложения

Создатели антивирусов Bitdefender сумели выявить на просторах Google Play несколько приложений, которые провоцируют ускоренную разрядку смартфона.
Актуальные Новости 00:47
Политика

Путин создал рабочую группу по разработке поправок в Конституцию

Владимир Путин подписал постановление об образовании рабочей группы, которая будет готовить предложения по изменению Конституции РФ.
Агентство Телеграф вчера в 03:49
Политика

Медведев объявил об отставке правительства РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны будет отправлено в отставку.
HotGeo 15 января в 09:18
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей вчера в 05:46
Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:29
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Зеленский снизил возраст призыва в армию

Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.
VSE42.RU вчера в 11:28
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
РЕН ТВ вчера в 07:28
Происшествия

Заммэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки.
Известия вчера в 16:48
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Общество

Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
РИА Новости вчера в 23:22
Экономика

Закрылась сделка по продаже части «Галереи»

Коммерсантъ вчера в 17:23
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Взгляд.ру вчера в 21:51
Кино

Критики оценили «Плохих парней навсегда» с Уиллом Смитом

После довольно посредственного боевика «Гемини», который хоть и был снят с использованием самых современных технологий, но не оставил никакой радости у многих зрителей, Уилл Смит исполнил роль в продолжении легендарных «Плохих парней».
Телепрограмма вчера в 04:41
Общество

Капитализация Alphabet достигла $1 трлн

Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Коммерсантъ вчера в 18:48
Религия

ПЦУ: купание на Крещение в проруби не приводит к духовному очищению

Московский Комсомолец вчера в 18:30
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Происшествия

Очевидцы сообщают о пострадавших в лобовом ДТП в Брянске у «Аэропарка»

Возле ТРЦ «Аэропарк» лоб в лоб столкнулись две иномарки. Некоторые детали случившегося сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.
БрянскToday вчера в 17:17
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС вчера в 21:33
Общество

Население Китая выросло до 1,4 млрд человек

Население Китая без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня к концу 2019 года увеличилось на 4,67 млн человек, превысив 1,4 млрд.
Известия вчера в 23:32
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Вести.Ru вчера в 17:33
Авто

Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа

Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.
ToDay News Ufa 14 января в 06:47
Шоу-бизнес

Татьяна Навка удивила знакомых и поклонников сложной стойкой на голове

Звезда удивила не только поклонников, но и знакомых сложной стойкой на голове во время занятий йогой.
Дни24 вчера в 09:24
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
ТАСС 00:56
Шоу-бизнес

Дунаевский разводится с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
Рамблер вчера в 14:44
Как работают Яндекс.Новости?
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