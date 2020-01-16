Политика
Rambler News ServiceКудрин не получал предложений войти в состав правительства
16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни. Михаил Мишустин руководил ФНС России с апреля 2010 года.
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Как в России отреагировали на инициативу о расширении РПЛ
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У демократов в США появился новый лидер Берни Сандерс обошел Джо Байдена.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны будет отправлено в отставку.
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Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
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Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Политика
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Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
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Закрылась сделка по продаже части «Галереи»
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Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Кино
Критики оценили «Плохих парней навсегда» с Уиллом Смитом
После довольно посредственного боевика «Гемини», который хоть и был снят с использованием самых современных технологий, но не оставил никакой радости у многих зрителей, Уилл Смит исполнил роль в продолжении легендарных «Плохих парней».
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ПЦУ: купание на Крещение в проруби не приводит к духовному очищению
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Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
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Возле ТРЦ «Аэропарк» лоб в лоб столкнулись две иномарки. Некоторые детали случившегося сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.
Общество
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Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
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Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.
Шоу-бизнес
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Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
Шоу-бизнес
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Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.