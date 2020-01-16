16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни. Михаил Мишустин руководил ФНС России с апреля 2010 года.

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