Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным
Смотрите также
Facebook представила VR-шлем Oculus Quest 2
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
В Петербурге в бассейне парами хлора отравились восемь детей
Завершились испытания боевого вертолета Ка-52К «Катран»
Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Россияне резко увеличили покупку иностранной валюты
РБК: Минздраву урежут бюджет на закупку лекарств от редких болезней
Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Песков назвал меры поддержки во время пандемии в России эффективными
Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса
Песков назвал абсурдной ситуацию с Навальным
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
В США вводится запрет на WeChat и TikTok
Постпред Белоруссии при ООН: Минск сам решит противоречия в стране
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
По словам Кудрина, ожидания роста выше 3% ежегодно с 2022 года выглядят «очень оптимистично». «Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 годы мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать», — полагает Кудрин.В источнике
С чего всё началось
Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года
Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБК02:42
Подробнее о событии