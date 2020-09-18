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Газета.Ru
Газета.Ru

Кудрин не согласился с прогнозом МЭР о росте ВВП России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что прогноз Минэкономразвития о росте экономики России больше 3% с 2022 года слишком оптимистичен.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года

Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБК02:42
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Царьград

Кудрин против Решетникова - это война? Камнем преткновения стала кубышка

Царьград13:47
Газета.Ru

Кудрин не согласился с прогнозом МЭР о росте ВВП России

Газета.Ru06:45
Московский Комсомолец

Кудрин оценил прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП России

Московский Комсомолец02:20
Коммерсантъ

Кудрин считает прогноз роста ВВП выше 3% оптимистичным

Коммерсантъ04:09
ТАСС

Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз МЭР по росту экономики

ТАСС03:33
РИА Новости

Кудрин назвал прогноз по росту ВВП оптимистичным

РИА Новости05:37
РБК

Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета

РБК03:00

Москвичам могут разрешить сдавать свои автомобили в каршеринг

Департамент транспорта Москвы прорабатывает запуск «Народного каршеринга», позволяющего сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду, заявил руководитель департамента Максим Ликсутов в своей колонке на сайте дептранса.
Ведомости10:12
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Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
5,1K

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК13:10
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Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон

Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза.
Российская газета03:45
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 2416 сентября в 05:35
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Депздрав рассказал о летальности коронавируса в Москве

Летальность коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 5,06%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости13:23
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