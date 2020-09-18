Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что прогноз Минэкономразвития о росте экономики России больше 3% с 2022 года слишком оптимистичен.

Кудрин не согласился с прогнозом МЭР о росте ВВП России

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