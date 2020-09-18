Экономика
Газета.RuКудрин не согласился с прогнозом МЭР о росте ВВП России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что прогноз Минэкономразвития о росте экономики России больше 3% с 2022 года слишком оптимистичен.
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с чего всё началось
Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.РБК02:42
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Шоу-бизнес
Пригожин осудил Тарзана за публичное признание в измене
Известный музыкальный Иосиф Пригожин осудил Сергея Глушко (Тарзана) за публичное признание в измене и назвал его главную ошибку, из-за которой он и его супруга Наташа Королева оказались в центре бурного скандала.
CT news 15:01
Авто
Мужчина заказал спорткар из Китая, а в итоге получил пластиковое нечто
Блогер с YouTube-канала «The Inja» рассказал о приобретении электрического спортивного купе из Китая, но и итоге ему доставили неизвестный маленький автомобиль.
Somanyhorses 10:45
Общество
Умерла старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург
RT на русском 20:27
Шоу-бизнес
Ваенга призвала к цензуре из-за клипа Лободы Boom Boom
Певица Елена Ваенга подвергла жесткой критике новый клип Светланы Лободы Boom Boom. Она призвала цензурировать подобные произведения.
Культуромания 02:17
Политика
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT news 09:06
Политика
Эксперт рассказал о предстоящей встрече с Памфиловой
Президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко заявил "Газете.Ru", что намерен пойти на встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, несмотря на то, что некоторые политэксперты стали отказываться от участия в дискуссии.
Газета.Ru 07:43
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о повышении НДФЛ на высокие доходы
Высокие доходы россиян теперь будут облагаться не менее высоким налогом в 15%, сообщает сайт «aif.ru».
Лезги газет 17:33
Общество
Сотрудница ФБК рассказала о перевозке бутылки из Томской гостиницы
Руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих рассказала "Би-Би-Си", что это она перевезла вещи из номера томской гостиницы, где останавливался Алексей Навальный, в Германию.
Интерфакс 11:21
Спорт
На PS4 стартовало тестирование Call of Duty: Black Ops Cold War
Игромания.ру 12:02
Общество
Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса
Пачку российского лекарства от COVID-19 «Арепливир» можно будет приобрести в аптеках за 12 320 рублей, рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
Известия 15:26
Происшествия
Жертвами коронавируса стали уже более 400 новосибирцев
Новосибирск, 17 сентября 2020, 08:33 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 17 сентября, за минувшие сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 01:33
Общество
Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия 15:18
Политика
США и ЕС объявят новые санкции против Белоруссии на следующей неделе
США и Европейский союз планируют объявить о введении новых санкций против Белоруссии в течение следующей недели.
РБК 13:40
Политика
Союзники США в Европе отказались вернуть санкции против Ирана
Великобритания, Франция и Германия не поддержали предложение Вашингтона с 20 сентября восстановить санкции ООН против Ирана.
Российская газета 20:05
Происшествия
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
В Ярославской области задержали 41-летнего Виталия Молчанова, который подозревался в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске.
Газета.Ru 06:23
Кино
IMAX покажет два российских фильма до конца 2020 года
Корпорация IMAX совместно с кинокомпанией «Централ Партнершип» ранее выпустили в формате IMAX такие российские фильмы, как «Экипаж», «Легенда о Коловрате» и «Т-34».
Кинобизнес сегодня 11:22
Шоу-бизнес
Челобанов рассказал о своих прошлых отношениях с Пугачевой
К Борису Корчевникову на передачу «Судьба человека» пришел композитор и певец 59-летний Сергей Челобанов, который рассказал о трех годах отношений с Аллой Пугачевой.
RuNews24.ru 08:21
Армия и оружие
В ООН отметили улучшение обстановки на востоке Украины
С начала действия дополнительных мер по обеспечению перемирия на востоке Украины, ситуация в зоне конфликта улучшилась, заявил представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Известия 17:40
Общество
Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
По закону завещание не может ограничивать правоспособность и дееспособность граждан, а также ставить какие-либо условия для получения наследства.
РИА Новости 19:01
Происшествия
Две женщины пострадали при обрушении балкона на Сахалине
Две женщины пострадали при обрушении балкона третьего этажа дома в Корсакове, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главка СК по Сахалинской области.
ТАСС 10:22
Кино
Киану Ривз раскрыл детали четвертой части «Матрицы»
Актер Киану Ривз стал новым гостем одной из передач на телеканале BBC. В числе прочих были и вопросы про четвертую часть «Матрицы».
Мойка78 06:33
Футбол
Суд ЕС поставил точку в споре вокруг спортивного бренда Лионеля Месси
Cуд Европейского Союза оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Ведомства по правам интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и подтвердил в полном объеме выводы из постановления (T-554/14), на основании которого футболисту Леонелю Месси предоставлено право на регистрацию торговой марки MESSI для спортивного инвентаря и одежды.
РАПСИ вчера в 04:18
Авто
Hyundai представила кроссовер Tucson нового поколения
Накануне состоялась презентация кроссовера Hyundai Tucson нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:11
Наука
Определен главный способ распространения коронавируса
Ученые Медицинского центра Монтефиоре, больницы Пенсильванского университета и других центров здравоохранения США определили, что коронавирус распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, а не через поверхности.
Lenta.ru 12:50
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у Курильских островов
RT на русском вчера в 00:44
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заметили без зубов и в неадекватном состоянии на улице
Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина была замечена на одной из улиц Лос-Анджелеса в неадекватном состоянии.
Lenta.ru 20:13
Кино
Главный приз «Кинотавра» достался «Пугалу» Дмитрия Давыдова
Главный приз «Кинотавра» присудили драме якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало», передает корреспондент «РБК Стиль».
РБК 13:46
Экономика
Россияне резко увеличили покупку иностранной валюты
Покупки валюты на сумму от $5 тыс. в России резко выросли в мае и июне этого года, пишут "Известия" со ссылкой на последние данные Банка России.
Газета.Ru 04:01
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, сообщается на сайте СУ СКР по Москве.
Ведомости 08:19