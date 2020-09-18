Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин не согласился с прогнозом МЭР о росте ВВП России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что прогноз Минэкономразвития о росте экономики России больше 3% с 2022 года слишком оптимистичен.
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Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года

Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
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Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета

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В Госдуму внесен законопроект о повышении НДФЛ на высокие доходы

Высокие доходы россиян теперь будут облагаться не менее высоким налогом в 15%, сообщает сайт «aif.ru».
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
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США и Европейский союз планируют объявить о введении новых санкций против Белоруссии в течение следующей недели.
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Союзники США в Европе отказались вернуть санкции против Ирана

Великобритания, Франция и Германия не поддержали предложение Вашингтона с 20 сентября восстановить санкции ООН против Ирана.
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В Ярославской области задержали 41-летнего Виталия Молчанова, который подозревался в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске.
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Кино

IMAX покажет два российских фильма до конца 2020 года

Корпорация IMAX совместно с кинокомпанией «Централ Партнершип» ранее выпустили в формате IMAX такие российские фильмы, как «Экипаж», «Легенда о Коловрате» и «Т-34».
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Армия и оружие

В ООН отметили улучшение обстановки на востоке Украины

С начала действия дополнительных мер по обеспечению перемирия на востоке Украины, ситуация в зоне конфликта улучшилась, заявил представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
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Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание

По закону завещание не может ограничивать правоспособность и дееспособность граждан, а также ставить какие-либо условия для получения наследства.
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Две женщины пострадали при обрушении балкона на Сахалине

Две женщины пострадали при обрушении балкона третьего этажа дома в Корсакове, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главка СК по Сахалинской области.
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Киану Ривз раскрыл детали четвертой части «Матрицы»

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Суд ЕС поставил точку в споре вокруг спортивного бренда Лионеля Месси

Cуд Европейского Союза оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Ведомства по правам интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и подтвердил в полном объеме выводы из постановления (T-554/14), на основании которого футболисту Леонелю Месси предоставлено право на регистрацию торговой марки MESSI для спортивного инвентаря и одежды.
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Дочь Успенской заметили без зубов и в неадекватном состоянии на улице

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Главный приз «Кинотавра» достался «Пугалу» Дмитрия Давыдова

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Покупки валюты на сумму от $5 тыс. в России резко выросли в мае и июне этого года, пишут "Известия" со ссылкой на последние данные Банка России.
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