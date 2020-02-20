Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей

Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

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Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
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Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

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Одесситы отметили 23 февраля под советские песни

У памятника неизвестному матросу собралось несколько сотен человек. Они прошлись по Аллее славы под советские песни.
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«Арсенал» одержал волевую победу над «Эвертоном» в матче АПЛ

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