Экономика

Вести.RuВести.RuКудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей. Уровень исполнения бюджета в 2019 году составил 94,5 процента, уточняет РИА Новости. Ранее Кудрин предупреждал, что такая ситуация может сложиться.
Читать в источнике
Комментировать265

Подробнее о событии

Кудрин заявил о рекордно низком исполнении бюджета за 2019 год

REGNUM02:42

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

РИА Новостивчера в 17:28

Как не тратились деньги бюджета

Коммерсантъвчера в 16:01

Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

Интерфаксвчера в 16:02

Кудрин упрекнул чиновников за непотраченные ₽1,1 трлн

РБКвчера в 16:00

Кудрин рассчитывает, что кабмин к апрелю разберется в причинах неисполнения бюджета - 2019

ТАССвчера в 16:24

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

RT на русскомвчера в 16:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Общество

В новом омском ЗАГСе прошла первая регистрация

АиФ Омск 02:43
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Российская газета 00:50
Политика

Зеленский исключил распространение коронавируса в Украине

Украина предприняла беспрецедентные меры безопасности при эвакуации своих граждан и граждан других государств из китайского города Ухань для гарантии, что новый китайский коронавирус не попадет в страну.
Известия 03:57
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Армия и оружие

Россия превратила турецкие танки в Сирии в груду обгоревшего металла

Российские самолеты атаковали два огромных конвоя военной техники, в состав которых входили танки М60 и Leopard.
HotGeo 18 февраля в 02:51
Политика

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Lenta.ru 04:12
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс вчера в 23:45
Футбол

Форвард «Лиона» Дембеле хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле хотел бы предстоящим летом перейти в «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 03:55
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Политика

За поправки в Конституцию разрешат голосовать на дому

Проголосовать за поправки в Конституцию россияне смогут прямо из дома. Подать заявление на участие в программе возможно с 1 апреля.
Фонтанка.Ру 04:07
Происшествия

ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах

ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Газета.Ru 03:54
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Происшествия

Бывший главбух Минюста предстанет перед судом из-за мошенничества

Бывший главный бухгалтер Минюста РФ Наталья Лысова предстанет перед судом за мошенничество на сумму более 5,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 04:44
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

РИА Новости 01:39
Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Газета.Ru 02:36
Единоборства

Фьюри и Уайлдер устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

В ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе состоится бой между Уайлдером и Фьюри, на кону которого будут стоять титулы американцы по версиям WBC и The Ring.
Российская газета 02:58
Общество

Ветеранов в российском доме привязывали к кроватям и грабили

Lenta.ru 04:25
Политика

Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
РИА Новости 04:13
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку в районе города Джебла

Пятый канал 00:15
Технологии

Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:45
Биатлон

Норвежский биатлонист рассказал, что в его сборной думают о Логинове

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, как его сборная отреагировала на выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира.
РИА Новости 04:23
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
ТАСС 18 февраля в 11:37
Общество

В Россию запретили ввозить посылки с продуктами из Китая

Посылки с животноводческой продукцией из Китая запретили ввозить на территорию России.
Татар-информ 01:08
Наука

Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.
Ридус 18 февраля в 02:52
Общество

Госдума одобрила расширение программы маткапитала

Депутаты Думы поддержали поправки, расширяющие программу маткапитала. В частности, действие программы продлено до 31 декабря 2026 года.
Вести.Ru вчера в 05:27
Общество

Уроженец Новомосковска Николай Тихонов в космос не полетит

Ранее "Первый Тульский" сообщал о том, что уроженец Новомосковска Николай Тихонов будет командовать космическим кораблем, который должен был 9 апреля с "Байконура" отправится в полет.
Первый Тульский 02:22
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 18 февраля в 03:53
Шоу-бизнес

Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полины, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Культуромания 00:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное