Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей

Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Как не тратились деньги бюджета

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