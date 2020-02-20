Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей. Уровень исполнения бюджета в 2019 году составил 94,5 процента, уточняет РИА Новости. Ранее Кудрин предупреждал, что такая ситуация может сложиться.

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