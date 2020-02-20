Экономика

Вести.RuВести.RuКудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей. Уровень исполнения бюджета в 2019 году составил 94,5 процента, уточняет РИА Новости. Ранее Кудрин предупреждал, что такая ситуация может сложиться.
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Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
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ТАССвчера в 16:46
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
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Стрелка из кальянных в Ханау нашли дома мертвым

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Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
РБК вчера в 17:15
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Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

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News.ru 18 февраля в 06:47
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Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском вчера в 07:12
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
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Ученый допустил эпидемию коронавируса в России

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 2012 человек.
Газета.Ru вчера в 15:26
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК вчера в 06:22
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
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Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

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Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
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Сын Елены Яковлевой продемонстрировал лицо без татуировок

Чудеса макияжа: сын Елены Яковлевы впервые предстал перед публикой без единой татуировки на лице.
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Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия

Красноярец на машине сбил журналиста при попытке взять интервью

По предварительным данным, журналист пытался взять интервью у жителя Красноярска.
REGNUM 03:23
Происшествия

ГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов

Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Газета.Ru 00:20
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Сын Екатерины Семеновой Иван Батурин попал в реанимацию с инсультом

Сын Екатерины Семеновой попал в реанимацию в НИИ имени Склифосовского в Москве.
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Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

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Общество

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
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Загитова отказалась отвечать на вопрос о поражении от Косторной

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СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ

Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
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Армия и оружие

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

Коммерсантъ вчера в 14:35
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Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
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