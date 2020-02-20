Экономика
Вести.RuКудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей. Уровень исполнения бюджета в 2019 году составил 94,5 процента, уточняет РИА Новости. Ранее Кудрин предупреждал, что такая ситуация может сложиться.
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с чего всё началось
Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.РИА Новостивчера в 17:28
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Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет
Интерфаксвчера в 16:02
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