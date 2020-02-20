Экономика
Газета.RuКудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что все дело в бюрократии и возможности переносить прошлогодние деньги на следующий бюджетный период. Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей.
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Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет
Интерфакс19 февраля в 16:02
Кудрин: Причины и виновники плохого исполнения бюджета в 2019 году станут известны в апреле
ПРАЙМ19 февраля в 16:29
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