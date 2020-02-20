Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что все дело в бюрократии и возможности переносить прошлогодние деньги на следующий бюджетный период. Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей.
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Организация PCI-SIG сравнительно недавно представила требования стандарта PCI Express 5.0, а теперь опубликовала версию 0.5 спецификаций уже PCIe 6.0.
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На Украине эвакуированной из-за коронавируса иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую вместе с гражданами Украины эвакуировали в Полтавскую область на карантин из-за коронавируса, вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
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Чистая прибыль российских банков в январе составила 197 млрд рублей

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Политика

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Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
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Коронавирус не мешает Китаю запускать ракеты

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Футбол

Бруну Фернандеш забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»

Счет в конце первого тайма открыл полузащитник хозяев Бруну Фернандеш. Он забил пенальти, который сам же и заработал.
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Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

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Газета.Ru 20 февраля в 11:13
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Цена на российское топливо достигнет 1570 грн / т, а газа – 1240 грн / т. В пересчете на литры рост цен составит около 1,1 грн / л на ДТ и 0,55 грн / л на LPG.
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Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Во время отдыха на базе «Тонус» дети и подростки решили искупаться в бассейне, где находились более часа.
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Личный тренер Логинова Касперович ответил президенту СБР Драчеву

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Грузия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за распространения каронавируса в этой стране.
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Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
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Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

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