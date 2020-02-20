Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей

Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
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Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

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Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

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Последствия обстрела украинскими карателями поселка Сигнальное

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В России снизились цены на авиабилеты

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Брюгге — Манчестер Юнайтед 1:1

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Объявлены стартовые обоймы команд на эту встречу.
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Стала известна дата релиза игры Mount & Blade II: Bannerlord.
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Минфин назвал траты на голосование по изменению Конституции

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«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

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