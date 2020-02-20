Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей

Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
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